Petrobras anuncia nova redução do preço da venda de gasolina para as distribuidoras

A parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará de R$ 2,70, em média, para R$ 2,57 a cada litro vendido na bomba

A Petrobras anunciou mais uma queda no preço da venda de gasolina para as distribuidoras. A partir de amanhã (16), o preço médio de venda terá uma redução de R$ 0,18 por litro, ou seja, passará de R$ 3,71 para R$ 3,53.

No dia 28 de julho, a Petrobras já havia anunciado uma redução para as distribuidoras. Na época, o preço nas bombas, já para os consumidores, caíram para R$ 5,63. Segundo a estatal, a expectativa era de que o preço do combustível voltasse ao patamar de junho de 2021.

Considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará de R$ 2,70, em média, para R$ 2,57 a cada litro vendido na bomba.

Essa redução acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado global, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio.

Diesel

O preço do diesel também está em queda. Na última semana, foram duas reduções seguidas, que fizeram o litro ser comerciado a R$ 5,19, 22 centavos mais barato. Na ocasião, o preço da gasolina se manteve inalterado.