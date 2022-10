Pesquisa aponta motivações para uso de dinheiro físico

Mais de 60% das pessoas entrevistadas em levantamento do Instituto Locomotiva com o Banco24Horas usam dinheiro físico em seus pagamentos

JOANA CUNHA

SÃO PAULO, SP

Mais de 60% das pessoas entrevistadas em levantamento do Instituto Locomotiva com o Banco24Horas usam dinheiro físico em seus pagamentos. A concentração é maior entre as classes D e E, em que a desbancarização é maior.

Entre as motivações para usar somente o dinheiro papel, 20% dos entrevistados afirmam que frequentam estabelecimentos que só aceitam o dinheiro físico. Outros 16% são guiados pelo costume e 15% dizem que querem obter descontos.

Segurança (11%) e controle dos gastos (9%) também foram citados.

A pesquisa aponta ainda que 86% dos entrevistados utilizam caixa eletrônico, sendo que 53% usam o equipamento uma vez por mês e 42% fazem operações de saque no dia a dia.