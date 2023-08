Pais querem eletrônicos de presente, mas vão ganhar roupas, indica pesquisa

Enquanto a maioria dos pais (52%) gostaria de ganhar produtos eletrônicos, como celulares, TV, notebooks e caixas de som, quase metade dos compradores (43%) optaram por dar roupas

ANA PAULA BRANCO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Uma pesquisa com filhos aponta as diferenças entre expectativas e realidades para o presente dos Dia dos Pais neste ano.

Enquanto a maioria dos pais (52%) gostaria de ganhar produtos eletrônicos, como celulares, TV, notebooks e caixas de som, quase metade dos compradores (43%) optaram por dar roupas.

Segundo o levantamento do Google, apenas 22% dos entrevistados pretendem comprar ou já compraram algum tipo de produto eletrônico para presentear no próximo domingo (13).

Além dos eletrônicos, a lista de desejos dos pais é completada por itens de moda (22%), eletrodomésticos ou eletroportáteis (17%), bebidas, cestas ou experiências (14%), itens para casa (14%) e produtos de beleza e perfumaria (13%).

Os pesquisadores afirmam que este contraste pode ser explicado por outro dado presente no levantamento, que demonstra as dificuldades que os compradores têm na hora de escolher presentes para o Dia dos Pais. Entre as principais estão saber o que a pessoa gostaria de ganhar e encontrar algo no valor que está disposto a gastar.

Como reflexo dos desafios de presentear, 28% afirmaram que vão pedir ajuda de outra pessoa para escolher e comprar o presente de Dia dos Pais.

“A partir desta nova pesquisa, é possível perceber que conectar os desejos dos pais com os compradores pode ser uma oportunidade para ampliar e inovar nas categorias compradas na data e ainda diminuir a dificuldade na escolha do presente. É uma relação vantajosa para todos os envolvidos e que pode, inclusive, facilitar as escolhas dos presentes nas próximas datas”, diz Antonella Weyler, especialista de insights para o segmento de varejo do Google Brasil.

O levantamento foi baseado em entrevista com 1.000 brasileiros com acesso à internet e que pretendem comprar ou já compraram presentes de Dia do Pais neste ano. As sondagens foram feitas de 26 a 28 de junho.

O Dia dos Pais é comemorado desde 1909 nos Estados Unidos, quando a filha de um ex-combatente da Guerra Civil Americana decidiu homenagear o pai.

No Brasil, a comemoração começou em 1953, pensada pelo publicitário Sylvio Bherin. Ele escolheu o dia 16 de agosto, que pelo calendário da Igreja Católica é dia de São Joaquim, pai de Maria. Anos depois, ficou estabelecido no país o segundo domingo do mês de agosto como Dia dos Pais.

A data é uma das mais relevantes para o comércio. Em 2022, as vendas de presentes para os pais tiveram o melhor resultado desde 2021, uma alta de 7% no varejo físico na comparação com 2021, de acordo com o Serasa Experian.

Segundo a ABVTEX (Associação Brasileira do Varejo Têxtil), as estimativas para este ano são igualmente positivas. Com mais de 110 marcas associadas, a entidade afirma que as baixas temperaturas do inverno devem impactar nas vendas dos artigos de frio, que tem maior valor agregado.

“Essa é uma data que são registradas boas vendas. Entre os itens mais procurados estão camisetas, calças jeans, camisas e bermudas. Tênis e sapatos também estão na lista de presentes”, diz Edmundo Lima, diretor executivo da ABVTEX.