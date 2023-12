Ouro fecha em queda, no aguardo do payroll e pressionado por força de iene

Na visão de Craig Erlam, da Oanda, à espera do payroll levou o preço do metal a refletir uma postura cautelosa

O contrato futuro mais líquido do ouro caiu nesta quinta-feira, 7, revertendo parte dos ganhos de ontem, mas ainda se mantendo acima da marca de US$ 2 mil por onça-troy, no aguardo da divulgação do relatório de empregos dos Estados Unidos (payroll). Ainda nesta sessão, o iene mantém movimento expressivo de alta ante o dólar, se destacando como ativo de segurança.

Na Comex, divisão para metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para fevereiro de 2024 fechou em queda de 0,07%, a US$ 2.046,40 por onça-troy.

Na visão de Craig Erlam, da Oanda, à espera do payroll levou o preço do metal a refletir uma postura cautelosa. “Um forte relatório sobre o emprego poderá fazer com que a marca de US$ 2 mil por onça-troy fique sob pressão, enquanto um conjunto de números mais fracos, favoráveis ao Federal Reserve (Fed), poderá impulsioná-lo mais uma vez”.

O TD Securities, por sua vez, destaca que uma previsão de um avanço dos salários dos Estados Unidos “cria vulnerabilidades para os traders discricionários”, à medida que os mercados aumentam a expectativa de um corte nos juros até março.

Ainda, operadores relacionam a possibilidade de o ouro estar sendo pressionado pelo avanço expressivo do iene, que também é caracterizado como ativo de segurança e pode competir com a commodity.

Estadão Conteúdo