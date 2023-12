Patrimônio das famílias nos EUA cai, assim como valor de mercado de ações, diz Fed

A dívida das famílias aumentou 2,5% a uma taxa anual no terceiro trimestre de 2023

O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) divulgou um relatório trimestral nesta quinta-feira, 7, que mostrou que o patrimônio líquido das famílias e organizações sem fins lucrativos nos Estados Unidos caiu para US$ 151,0 trilhões durante o terceiro trimestre de 2023. O documento mostrou também que o valor das ações corporativas detidas direta e indiretamente diminuiu US$ 1,7 trilhão, mas que o valor dos imóveis no país aumentou US$ 500 bilhões no período.

A dívida interna não financeira expandiu-se 5,2% a uma taxa anual no terceiro trimestre de 2023, abaixo da taxa anual de 6,3% no trimestre anterior, aponta o relatório.

A dívida das famílias aumentou 2,5% a uma taxa anual no terceiro trimestre de 2023. O crédito ao consumo cresceu a uma taxa anual de 1,1%, enquanto a dívida hipotecária cresceu a uma taxa anual de 2,5%.

A dívida das empresas não financeiras aumentou a uma taxa anual de 1,5 por cento no terceiro trimestre de 2023, abaixo da taxa anual de 1,8 por cento no trimestre anterior. A dívida do governo federal aumentou 10,6% a um ritmo taxa anual no terceiro trimestre de 2023, abaixo da taxa anual de 12,7 por cento no trimestre anterior, segundo o Fed.

A dívida dos governos estaduais e locais contraiu-se a uma taxa anual de 0,3% no terceiro trimestre de 2023, depois de ter aumentado a uma taxa anual de 2,8% no trimestre anterior.

Estadão Conteúdo