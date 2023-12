FMI vê espaço para acomodação da política na China, inclusive com juros, diz porta-voz

Ainda assim, a porta-voz prevê que o país asiático alcançará a meta de crescimento de cerca de 5% este ano estabelecida pelo governo

A porta-voz do Fundo Monetário Internacional (FMI), Julie Kozack, disse nesta quinta-feira, 7, que a instituição enxerga espaço para acomodação da política macroeconômica na China, inclusive para possíveis cortes de juros. Em coletiva de imprensa, ela atribuiu a desaceleração da segunda maior economia do planeta aos desequilíbrios verificados no mercado imobiliário e à demanda externa enfraquecida.

Ainda assim, a porta-voz prevê que o país asiático alcançará a meta de crescimento de cerca de 5% este ano estabelecida pelo governo.

Estadão Conteúdo