Ouro fecha em queda de 1,5%, pressionado por juros dos Treasuries e dólar fortes

O preço do ouro fechou em queda nesta quarta-feira, 27, pressionado pela valorização do dólar ante rivais e dos retornos dos Treasuries de longo prazo, diante da perspectiva de juros restritivos por mais tempo nos Estados Unidos.

O ouro para dezembro fechou em baixa de 1,50%, em US$ 1890,90 a onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

A alta da moeda americana torna o metal precioso mais caro para operadores de outras divisas, enquanto a escalada nos juros dos Treasuries aumenta a atividade dos títulos, com quem o ouro compete por também ser ativo de risco.

“O ouro poderá ficar vulnerável a mais vendas técnicas, agora que Wall Street continua a assistir a um dólar forte, rendimentos reais de Treasuries mais elevados e dados econômicos resilientes que apoiam a necessidade de um maior aperto da Federal Reserve (Fed)”, comentou o analista da Oanda Edward Moya, alertando que a baixa pode desencadear mais vendas caso o sell-off de títulos continue.

Já o analista de Mercados da ActivTrades Alexander Londoño levantou que a cotação pode romper abaixo de US$ 1.885 se a moeda americana continuar se fortalecendo.

O TD Securities disse estar observando sinais nascentes de atividade de vendas de ouro na China. “Nosso rastreador Shanghai Position Tracker aponta para liquidações notáveis nos mercados de ouro, sugerindo que os traders podem estar realizando lucros nas suas posições associados com temores de desvalorização cambial, em meio à campanha agressiva do Banco do Povo da China (PBoC) para conter a fraqueza do yuan”, comentou.

Estadão Conteúdo