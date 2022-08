‘Os resultados não mentem’, diz ministro de Bolsonaro

Segundo relatório divulgado pelo Tesouro Nacional na terça-feira (30), o governo federal registrou um superávit de R$ 19,3 bilhões em julho

Fábio Faria, ministro das Comunicações, utilizou suas redes sociais para comemorar o superávit das contas do governo, utilizando um print de reportagem feita pelo jornal O Globo, “melhor resultado em 11 anos”, completou ele.

Governo arrecada mais que gasta! Superávit de R$ 19,3 bi. Melhor resultado em 11 anos.



Segundo relatório divulgado pelo Tesouro Nacional na terça-feira (30), o governo federal registrou um superávit de R$ 19,3 bilhões em julho deste ano. No mesmo mês do ano passado, o registro era de déficit de R$ 19,5 bilhões.

De acordo com Paulo Valle, secretário do Tesouro Nacional, o resultado se dá pelo aumento das receitas vindas principalmente com Imposto sobre a Renda, arrecadação de dividendos, principalmente da Petrobras e a alta com concessões, com a capitalização da Eletrobras.