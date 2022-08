OnPower lança grupos geradores a biogás e gás natural na 28ª Feira Internacional de Bioenergia

Os grupos geradores desenvolvidos no Brasil, estarão disponíveis de 16 a 19 de agosto, na Fenasucro & Agrocana

O Brasil é um país rico em recursos naturais e com forte potencial na geração de energia limpa e renovável. O tema sustentabilidade está em constante discussão já que se buscam meios de obter energia limpa, mas sem agredir o meio-ambiente. Um dos caminhos é o uso do biogás como combustível renovável, que já mostrou a sua eficácia e potencial para a matriz energética brasileira e que oferece, a longo prazo, uma série de benefícios.

O crescimento do setor de biogás no Brasil é uma realidade e acompanhando essa tendência a OnPower Grupos Geradores vai lançar na Fenasucro & Agrocana, uma linha completa de grupos geradores a biogás e gás natural, desenvolvidos com motor alemão e fabricação nacional. Esses são os únicos grupos geradores a biogás nesta faixa de potência com financiamento através do Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES).

“Dizem que o biogás já é considerado o novo pré-sal brasileiro. Entendemos que essa matriz energética limpa viabiliza novos sistemas para a geração de energia, já que a distribuição atual da mesma, ainda é deficiente. Essa tendência vai ser uma boa opção para as empresas que buscam melhores práticas ESG, socialmente responsáveis, ambientalmente sustentáveis e administradas de forma correta”, afirma o gerente comercial da OnPower, Fernando Lemos.

Conforme levantamento feito pela Associação Brasileira de Biogás e Biometano (ABiogás), o Brasil é um dos países com o maior potencial de produção de biogás do planeta. Segundo a estimativa, o país pode alcançar 84,6 bilhões de metros cúbicos por ano. Atualmente, São Paulo e Rio de Janeiro, são os responsáveis pela maior produção do gás biometano.

Para a produção dos grupos geradores a biogás e gás natural de alto desempenho, a OnPower assinou o contrato de “Original Equipment Manufacturer” (OEM), com fabricante de motores a gás natural e biogás na Alemanha. Os motores são testados e calibrados para operarem no biogás ou gás natural, contribuindo para a eficiência dos novos produtos. Já os materiais utilizados nas máquinas, tem origem nacional. Atualmente, a OnPower Grupos Geradores produz a tecnologia nas potências:

Biogás 320 kWe, 600 kWe e 800 kWe

Gás Natural 380 kWe, 600 kWe e 800 kWe

SERVIÇO – 28ª Feira Internacional de Bioenergia

Data: 16 a 19 de agosto

Horário: Terça a Sexta | 13:00 – 20:00

Local: Centro de Eventos Zanini / Sertãozinho – SP

Site: www.fenasucro.com.br