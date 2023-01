O que é empréstimo de Bitcoin?

Muitos investidores de criptomoedas recomendam manter os ativos até que os preços apreciem a venda para obter maiores retornos. Enquanto isso funcionar, pode não ser a melhor opção, particularmente se as taxas de juros estiverem diminuindo. Você começa a pensar em formas alternativas de aumentar seus ativos digitais. O empréstimo de bitcoin é uma das formas que a maioria dos investidores institucionais e pessoas físicas agora buscam para lucrar com a posse de seus ativos virtuais. O seguinte artigo descreve os empréstimos de Bitcoin e como eles funcionam. Aqui está um https://biticodesbrazil.com/ para uma plataforma de criptomoedas confiável onde você pode encontrar traders e credores.

O que é o empréstimo de Bitcoin?

O empréstimo de Bitcoin é um tipo de financiamento descentralizado (De-Fi) que permite aos investidores oferecer suas Bitcoins a diferentes entidades, incluindo empresas e indivíduos. Os credores recebem pagamentos de juros pelos fundos emprestados, conhecidos como dividendos cripto. Várias plataformas especializadas em empréstimos de Bitcoin também aceitam moedas estáveis.

A bitcoin e outras criptomoedas estão se tornando cada vez mais populares como métodos de pagamento confiáveis e seguros. Além disso, a Bitcoin também é um ativo de investimento. Assim, os investimentos em Bitcoin podem atrair maior valor se você os detém sem planos de venda. É por isso que os empréstimos Bitcoin são uma oportunidade de investimento lucrativa.

Por exemplo, você tem 20 BTC dos quais você pretende gerar renda passiva. Portanto, você deposita os fundos em uma carteira de plataforma de empréstimo de criptomoedas. Isso lhe permitirá receber pagamentos de juros sobre os fundos depositados semanalmente, mensalmente, ou mesmo anualmente, com base nos termos do acordo. As taxas de juros geralmente variam de 3% a 7%, mas algumas plataformas podem oferecer 17%.

Nos empréstimos de Bitcoin, os mutuários também podem colocar suas criptomoedas como garantia ou garantias de reembolso do empréstimo. E isto permite aos investidores vender os ativos em criptomoedas dos mutuários se eles não cumprirem com o serviço dos empréstimos conforme acordado para recuperar suas perdas. Ainda assim, algumas plataformas geralmente não conseguem recuperar suas perdas, pois pedem aos tomadores de empréstimos que participem de 25% a 50% dos empréstimos em criptomoedas. Isso é útil, pois os tomadores de empréstimos podem se recusar a pagar os empréstimos.

Como o empréstimo de Bitcoin funciona

O empréstimo de Bitcoin ocorre através de um terceiro, conectando os credores com os mutuários. Os credores são a primeira parte envolvida no empréstimo de criptomoedas. Eles podem ser entusiastas da Bitcoin que queiram aumentar seus investimentos virtuais ou indivíduos segurando a Bitcoin esperando por um aumento de valor.

A plataforma de empréstimo Bitcoin é a segunda parte que inicia a transação de empréstimo e financiamento. Os tomadores de empréstimo são os terceiros que recebem os fundos. Eles podem ser empresas ou indivíduos que buscam levantar fundos na Bitcoin. Os empréstimos Bitcoin ocorrem nas seguintes etapas.

Um mutuário contata uma plataforma de empréstimo Bitcoin e solicita um empréstimo.

O tomador do empréstimo assume a garantia em criptomoeda estipulada quando o credor aceita seu pedido. As participações permanecem na custódia da plataforma de empréstimo até que o mutuário reembolse o empréstimo inteiro.

O credor liberará imediatamente os fundos solicitados após a confirmação.

Os investidores receberão regularmente dividendos Bitcoin sobre seus fundos da plataforma de empréstimo, conforme acordado.

Os mutuários receberão de volta suas participações ou garantias em criptomoedas sempre que terminarem de pagar o empréstimo.

Embora os termos possam variar entre plataformas de empréstimo, muitos credores de criptomoedas utilizam o procedimento acima.

A concessão de um empréstimo Bitcoin é mais simples do que os empréstimos tradicionais. O empréstimo que você recebe dependerá principalmente da quantidade de garantia que você está disposto a dar. No entanto, os empréstimos Bitcoin geralmente apresentam taxas de empréstimo por valor muito baixas, devido à alta volatilidade do mercado.

Os empréstimos Bitcoin são uma forma conveniente para os investidores lucrarem com suas participações em criptomoedas com menos riscos. Entretanto, você deve encontrar uma plataforma de empréstimo de criptomoedas respeitável com melhores condições e taxas de juros para investir seus fundos com segurança.