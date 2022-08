Nos EUA, Federal Reserve anuncia diretrizes para acesso a sistemas de pagamento

O Fed anunciou que vai adotar uma abordagem em níveis para determinar se concede a instituições acesso a seus sistemas de pagamento

O Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) anunciou que vai adotar uma abordagem em níveis para determinar se concede a instituições financeiras acesso a seus sistemas de pagamento e sinalizou que empresas de criptomoedas estarão sujeitas a um nível mais alto de revisão.

Na segunda-feira (15), o conselho do Fed em Washington publicou diretrizes finais para suas 12 distritais regionais seguirem ao avaliar pedidos de uso das chamadas “contas mestras” do BC americano. Essas contas permitem a instituições financeiras – bancos, principalmente – movimentar trilhões de dólares por dia no sistema de pagamentos do Fed.

Nos últimos anos, empresas de serviços financeiros que atendem investidores de criptomoedas têm procurado contas mestras do Fed, com a alegação de que o acesso aos sistemas de pagamentos do BC lhes permitem processar demandas de clientes de forma mais eficiente. Isso veio após esforços feitos por reguladores bancários em alguns estados, como Wyoming, para facilitar a obtenção de cartas bancárias por essas empresas.

Pelo sistema de níveis do Fed, pedidos de empresas financeiras com cartas bancárias estarão sujeitas a maior escrutínio do que pedidos de instituições garantidas pelo Federal Deposit Insurance Corp. – agência federal garantidora de depósitos dos EUA – ou sujeitas à supervisão federal.

“Instituições que se envolvam em atividades novas e para as quais as autoridades ainda estão desenvolvendo estruturas de supervisão e regulamentação apropriadas passarão por uma revisão mais extensa”, disse o Fed, em comunicado.

Estadão Conteúdo