Bolsonaro confirma presença na posse de Alexandre de Moraes no TSE

O presidente Jair Bolsonaro (PL) estará presente na solenidade de posse do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), conforme agenda oficial divulgada pelo Palácio do Planalto na manhã desta terça-feira, 16. A cerimônia está marcada para começar às 19h.

Na sessão solene, o ministro Ricardo Lewandowski também será empossado vice-presidente da Corte Eleitoral. Eles irão conduzir as Eleições Gerais deste ano, marcada pela polarização entre Bolsonaro, candidato à reeleição ao Planalto, e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), líder nas pesquisas de intenção de votos. Moraes assume o comando do TSE no lugar do ministro Edson Fachin, que presidiu o órgão nos últimos seis meses.

Além de Bolsonaro, todos os ex-presidentes da República foram convidados por Moraes, assim como outras autoridades dos Três Poderes. Lula confirmou presença. O candidato à Presidência Ciro Gomes (PDT) informou que também estará na cerimônia.

Estadão Conteúdo