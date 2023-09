Nos Estados Unidos, PPI sobe 0,7% em agosto ante julho

O resultado ficou acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam avanço de 0,4% do PPI no mês passado

O índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos subiu 0,7% em agosto ante julho, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta quinta-feira, 14, pelo Departamento do Trabalho do país. O resultado ficou acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam avanço de 0,4% do PPI no mês passado.

O núcleo do PPI, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, aumentou 0,3% na comparação mensal de agosto, vindo igualmente acima do consenso da FactSet, de ganho de 0,2%.

No confronto anual, o PPI teve alta de 1,6% em agosto, acelerando fortemente em relação ao acréscimo de 0,8% observado em julho. Já o núcleo do PPI registrou avanço anual de 3,0% em agosto, depois de aumentar 2,9% no mês anterior, conforme dados revisados. Neste caso, as projeções da FactSet eram de incrementos anuais de 1,2% do PPI cheio e de 2,6% do núcleo.

A nota informou ainda que o avanço de 0,3% na variação mensal de julho ante junho foi revisado para alta de 0,4%.

