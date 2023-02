Neon anuncia demissão em massa, após ter arrecadado quase R$ 4 bi

Uma planilha que circula no LinkedIn para reunir os currículos das pessoas demitidas tem mais de 70 nomes

Pedro S. Teixeira

São Paulo, SP

As demissões do setor de tecnologia e do ramo financeiro chegaram à fintech Neon, que confirmou à reportagem a redução em sua folha de pagamentos, mas não detalhou o tamanho do corte.

Colaboradores dispensados estimam que os desligamentos devem atingir de 9% a 10% do pessoal do banco digital -o que representa quase 200 pessoas. Uma planilha que circula no LinkedIn para reunir os currículos das pessoas demitidas tem mais de 70 nomes. Mais de dez ex-funcionários anunciaram nas redes sociais ter recebido a notícia da demissão nesta quarta-feira (15).

Entre os demitidos, há trabalhadores de tecnologia, venda, gerência, analistas de negócios e de atendimento aos clientes. Colaboradores que chegaram ao nível de sócio do banco também divulgaram a demissão no LinkedIn.

Procurada, a Neon afirma que as demissões tiveram base em avaliação de performance e redução de setores. “O movimento foi difícil, mas fundamental para preservar o que nossa eficiência operacional exige: manter a sustentabilidade do negócio sem onerar o cliente final.” Segundo o banco, o objetivo é se preparar para os desafios macroeconômicos deste ano.

A instituição não respondeu às questões da reportagem sobre o seu atual número de colaboradores.

Funcionários ouvidos pela reportagem, que pediram para não ser identificados, afirmaram que, por volta das 9h, já estavam sem acesso aos sistemas da empresa e só foram notificados da demissão perto das 11h. Alguns estavam na empresa há poucos meses e outros há quase quatro anos.

Parte deles disse ter ouvido de suas lideranças que o enxugamento no quadro de funcionários foi motivado porque a fintech não teria alcançado as metas propostas para 2022.

Até este ano, a Neon arrecadou quase R$ 4 bilhões e passou a ser um “unicórnio” -startups avaliadas em mais de US$ 1 bilhão antes de abrir capitais na Bolsa de Valores.

Em dezembro de 2022, a Neon comprou a também bilionária fintech Leve Capital, especializada em crédito consignado. O valor da aquisição, feita em ações da Neon, não foi notificado na ocasião.

Outras startups do ramo financeiro anunciaram demissões em massa nas últimas semanas, sob a justificativa do cenário econômico instável no país. Neste mês, o C6 Bank anunciou redução na folha de pagamentos e, em janeiro, o Nubank confirmou o desligamento de 40 pessoas.

No exterior, big techs como Google, Amazon e Microsoft anunciaram ondas de demissões de mais de 10 mil pessoas. Na última sexta-feira (10), o Google Brasil dispensou cerca de 70 pessoas. Na quinta (9), o Yahoo informou aos funcionários que deve encerrar as operações no Brasil no fim de março.