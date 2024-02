Natura avalia separar operação da Avon e criar duas companhias de capital aberto

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A empresa de cosméticos e beleza Natura &Co anunciou na noite desta segunda-feira (5) que seu conselho de administração autorizou a diretoria da empresa a estudar uma separação da Avon.

Segundo fato relevante anexado na CVM (Comissão de Valores Mobiliários) após o fechamento do mercado, a ideia é que as duas companhias sejam independentes e ambas de capital aberto. Ou seja, a Avon teria que fazer um IPO (oferta pública inicial, na sigla em inglês) na Bolsa.

O anúncio vem na esteira das vendas recentes da marca britânica de cosméticos sustentáveis The Body Shop e da australiana Aesop.

“A possível separação está em linha com a estratégia de Natura &Co de simplificar sua estrutura corporativa e proporcionar mais autonomia para suas unidades de negócios”, diz a empresa no fato relevante.

“Essa separação tem como objetivo promover o potencial de ambas as empresas, que possuem abrangências geográficas distintas, atendem diferentes consultores de beleza e consumidores e, juntas, oferecem valor limitado de sinergia sob a estrutura atual”, completa.

Segundo a Natura &Co, a estrutura da transação está sendo avaliada, mas adiantou que a expectativa é que ela resulte em duas empresas separadas e independentes, com planos de negócios e governança próprios, além de possuírem equipes de gestão mais bem preparadas para encontrar estratégias direcionadas a cada marca.

A companhia frisou ainda que o objetivo é que a operação gere valor aos acionistas no longo prazo.