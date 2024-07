“Não dá para o cidadão ser mais importante que o presidente” diz Lula ao criticar Campos Neto

Em entrevista à Rádio Princesa, de Feira de Santana (BA), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar o presidente do Banco Central e também falou sobre a necessidade de um BC autônomo.

O chefe do Executivo afirmou nesta segunda-feira que quem quer o Banco Central autônomo é o mercado, argumentando que não se pode ter uma autoridade monetária que não está de acordo com o que a população quer.

O presidente da República também afirmou que não vai desvicular benefícios do salário mínimo. “A medida não é correta do “ponto de vista política, econômico e humanitário”.

Lula se referiu a Roberto Campos Neto como “cidadão” e disse que não dá para ele ser mais importante que o presidente da República. Em outra ocasião, o presidente chegou a acusar Campos de atrapalhar o Brasil.

O presidente também analisou um possível reajuste em cima do “mínimo”.

— Eu não faço isso porque não é correto do ponto de vista econômico, político e humanitário tentar jogar a culpa de qualquer ajuste que você quer fazer em cima do mínimo. O mínimo é aquilo que está estabelecido por lei (…) para que a gente garanta ao trabalhador aquilo que é necessário para comer (…) Primeiro temos a obrigação de recolocar a inflação. Depois nós decidimos que quando a economia cresce, é preciso que o resultado desse crescimento seja ditribuído com o povo — afirmou o presidente.