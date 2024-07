Senador Ciro Nogueira compara Lula a Biden

Ex-ministro da Casa Civil no governo de Jair Bolsonaro, o senador Ciro Nogueira (PP-PI) criticou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva através das suas redes sociais e o chamou de “Biden da Silva” em menção ao presidente dos Estados Unidos da América.

“Presidente Biden da Silva, o Brasil não é a Faixa de Gaza! Sua perda de contato com a realidade só aumenta. Como disse o NYT [New York Times] sobre o outro Biden, seu tempo passou. Cada vez que fala, presidente Biden da Silva, como o outro, o Brasil se espanta e não reconhece quem um dia você foi” , disse o senador.

A crítica foi feita após Lula comparar o Brasil com a Faixa de Gaza em discurso em São Paulo. “Não sei se vocês acompanham na televisão a Faixa de Gaza, dos palestinos. Eu não sei se vocês veem a destruição que a guerra está fazendo por lá. Nós encontramos o país assim, sem ministérios, sem funcionários, com um rombo de quase R$ 300 bilhões. (…) Se não fosse uma PEC de transição, a gente não governava. É a primeira vez na história do Brasil que alguém começa a governar antes de tomar posse”, disse Lula.

A comparação com Biden se dá após o candidato nas eleições norte-americanas ter um desempenho avaliado como ruim em debate contra o republicano Donald Trump.