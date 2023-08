Ministério de Minas e Energia trata sobre o futuro do hidrogênio verde no Brasil

Durante a reunião, a ABHIC foi apresentada a necessidade de estabelecimento do Marco Regulatório da Indústria do Hidrogênio fundamental para prover a segurança jurídica para investimentos

A Associação Brasileira de Hidrogênio e Combustíveis Sustentáveis (ABHIC), com seus representantes Sérgio Augusto Costa, Presidente Executivo, Marcelo Vinicius Vieira Lima, Vice-Presidente Executivo, e Leandro Zannoni Apolinário de Alencar, Diretor Regulatório, se reuniu em agenda oficial nesta segunda feira, 7 de agosto, com o Ministério de Minas e Energia (MME).

Por parte do MME, participaram Efrain Pereira da Cruz, Secretário-Executivo, Andréia Schmidt, Chefe de Gabinete, Alexandra Lucio Sales de Carvalho, Assessora Especial, e Reinaldo Garcia, Diretor do Programa da Secretaria-Executiva.

Durante a reunião, a ABHIC foi apresentada a necessidade de estabelecimento do Marco Regulatório da Indústria do Hidrogênio fundamental para prover a segurança jurídica para investimentos. O Ministério de Minas e Energia apresentou informações sobre aprimoramento do processo regulatório em que se destaca o reconhecimento do hidrogênio com a energia do futuro, mas que possui desafios a serem superados, tais como a consolidação da tecnologia e diminuição de custos de implantação.

O MME também informou que será realizado o evento “Reunião Ampliada com o Setor Privado do Hidrogênio”, onde será realizado um alinhamento sobre as ações em andamento no âmbito do Programa Nacional do Hidrogênio PNH2 na data de 16 de agosto.