Mercado projeta novo corte de 0,5 ponto para Selic

O mercado aposta em novo corte de 0,5 ponto porcentual da taxa básica de juros, para 11,75% ao ano, na reunião que termina hoje do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central. E a avaliação dos analistas é de que esse ritmo de redução deve ser mantido nos próximos encontros do colegiado, segundo pesquisa do Projeções Broadcast.

De 57 instituições ouvidas, 51 (89%) esperam cortes sequenciais de 0,5 ponto nos juros até a reunião de março de 2024. Outras cinco casas (9%) veem aceleração dos cortes para 0,75 ponto nesse período, sendo que três projetam essa aceleração já para janeiro e duas, a partir da reunião de março. A previsão do mercado indica que a Selic chegará a 9,5% no fim desse ciclo de cortes.

Para o economista-chefe do Banco ABC Brasil, Daniel Xavier, por exemplo, desde a última reunião houve melhora tanto no cenário de inflação doméstico quanto no internacional.

