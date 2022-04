Mercado financeiro em ascensão: como e onde investir?

A Bolsa de Valores (B3) atingiu, no início de 2022, 5 milhões de contas de investidores abertas. Um número que parecia improvável alguns anos atrás. Para se ter uma ideia, até a metade de 2019 havia pouco mais de 1 milhão de pessoas físicas com contas abertas em corretoras.

Um dos fatores que têm contribuído para o aumento significativo no número de investidores é a grande quantidade de influenciadores digitais que falam sobre economia e aplicações financeiras. Em meio a tantos conteúdos, é normal que as pessoas se sintam perdidas e tenham dificuldades para organizar seus estudos a fim de começar a investir.

O mercado de ações é bastante atrativo por sua volatilidade e suas inúmeras opções de investimentos, seja na renda fixa ou na renda direta. No entanto, antes de buscar as melhores opções para investir hoje, é importante ter uma noção geral de como funciona o mercado e de como trabalhar o aspecto psicológico para pensar e agir como um investidor. Há bons livros no mercado que podem ajudar no pontapé inicial. Um deles é o best-seller Mercado Financeiro – Produtos e Serviços, de Eduardo Fortuna.

Outros livros que traçam um bom panorama são: O Investidor Inteligente (Benjamin Graham) e Os Segredos da Mente Milionária (T. Harv Eker). Com isso, é possível começar a entender o mundo dos investimentos e, passo a passo, aventurar-se no mercado financeiro.

Depois de estudar o assunto e adquirir a confiança necessária, o passo seguinte é abrir conta em uma corretora que ofereça um amplo leque de investimentos, como a Rico. A partir daí será possível comprar e vender ativos e encontrar as transações que mais se adequem ao seu perfil.

Criptomoedas

No últimos anos, um novo tipo de moeda invadiu o mercado financeiro e conquistou milhões de investidores de todos os cantos do planeta: as criptomoedas. O sucesso inicial veio com o Bitcoin, criado com a tecnologia blockchain, que faz com o que ativo seja descentralizado, isto é, independente de governos e instituições bancárias.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com o furor provocado pelo Bitcoin, novas moedas digitais foram surgindo e se valorizando, como a Ethereum, a Solana, a Polkadot e a Luna. O mercado é extremamente promissor e ninguém sabe o quanto ele ainda pode evoluir, uma vez que parece não haver limites de crescimento.

O fato é que as criptomoedas já fazem parte do dia a dia dos investidores – mesmo aqueles mais tradicionais. Isso porque o segmento deixou de ser uma aposta há bastante tempo e é, hoje, uma realidade. Mais do que isso, as moedas digitais são umas das peças fundamentais para entender o mercado financeiro do futuro.

Há cursos que se propõem a apresentar o mercado ao investidor, abordando os temas essenciais para entender o segmento. É o caso do curso Mestres do Bitcoin 3.0, ministrado pelo investidor Augusto Backes, que parte de assuntos básicos e, gradativamente, vai navegando por águas mais profundas, até que o aluno ganhe a confiança necessária para realizar os primeiros investimentos. Dando um passo de cada vez, é possível desbravar o mercado financeiro com boas chances de sucesso. É o que milhões de brasileiros vêm buscando nos últimos anos.