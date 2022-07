Mercado de carros novos está aquecendo com alta de 0,22%

A venda de carros novos teve alta de 0,22% em junho de 2022 em comparação com 2021. Desde o início do ano, foram vendidos 683.173 automóveis

Segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) foram negociados 133.578 veículos em junho deste ano, em relação a junho do ano passado, quando foram vendidos 133.298 carros.

Em comparação a maio último, houve queda de 4,21%. No acumulado do ano (de janeiro a junho), as vendas somam 683.173 unidades, 15,04% a menos do que o registrado no mesmo período do ano passado (804.141).

O empresário e especialista em carros, Eduardo Ferrari, proprietário da Auto Just, que comercializa carros novos e usados em Brasília, explicou essa alta.

“Isso se deve a disponibilidade de peças e produtos que as montadoras começaram a ter após o período crítico que o mundo viveu com a pandemia e as pessoas foram obrigadas a ficarem em casa e a linha de produção parou. Agora, com a reposição de insumos e demanda de estoque, houve esse aumento nas vendas”, analisou Ferrari.

No segmento de carros seminovos, o empresário informou que percebeu em sua concessionária um nítido aumento nas vendas em junho, se comparado ao mês de maio em mais de 30%.

“O mercado está se aquecendo novamente. A redução no valor dos combustíveis também está contribuindo significativamente para esse novo cenário, inclusive a venda de carros mais potentes, que consomem mais, com o caso de motores denominados V6”, disse Ferrari.

A Federação analisou o último semestre e revisou suas projeções para os emplacamentos de veículos em 2022. Para o setor em geral, a Fenabrave, em janeiro, estimava um aumento de 5,3% para as vendas de veículos, agora projeta que 2022 encerrará com uma alta de 5,5%.

Após revisar as projeções, esses segmentos apontam para o mesmo resultado de 2021. Inicialmente, a entidade estimava um aumento de 4,4% para as vendas de automóveis e comerciais leves em 2022, número que poderá ser confirmado, caso as montadoras consigam ampliar sua produção, para atender à demanda do varejo e das vendas diretas.

O empresário declarou que está muito otimista com as perspectivas para o mercado de novos e usados e que isso vai refletir no setor econômico do país.

“O setor automotivo é muito importante para a economia do país. O aquecimento do mercado, com as vendas de carros novos e usados, reflete que as coisas estão começando a caminhar”, avaliou Ferrari.

