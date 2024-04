Massa falida do Banco Santos paga a Banco Santos

Credores do Banco Santos, incluindo o grupo Caoa e a Hering, vão receber mais R$ 365 milhões, no nono rateio da massa falida do banco de Edemar Cid Ferreira, que quebrou há quase 20 anos, em setembro de 2005.

Com mais esse pagamento aos credores, chega a R$ 3,1 bilhões até o início deste mês o valor em ativos recuperados do Banco Santos pelo administrador judicial. O número é dez vezes maior que o esperado na época do início da falência.

Inicialmente, a proposta era fazer o nono rateio em dezembro de 2023, e em volume menor, de R$ 163,8 milhões. Mas, com adiamentos, o processo teve atrasos e, no período, novos ativos do banco foram vendidos, o que aumentou o valor.

Ao todo, 891 credores quirografários (sem preferência ou garantia de pagamento) do Banco Santos vão receber recursos no nono rateiro, segundo documentos judiciais, incluindo nomes como Cargill, Hotel Othon, Zoomp, Seara, Serasa e Varig Logística.

Fundador do banco, Edemar Cid Ferreira morreu em 13 de janeiro, aos 80 anos, de enfarte, em São Paulo. Ferreira, que chegou a ser preso duas vezes e foi acusado de crimes financeiros, era conhecido pela sua extensa coleção de obras de arte e sua icônica mansão no bairro do Morumbi, bens que foram levados a leilão por determinação da Justiça.

Estadão Conteúdo