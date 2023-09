Marisa projeta receita bruta de R$ 2,3 bilhões a R$ 2,5 bilhões para 2024

A projeção é baseada no reabastecimento de lojas; adequação de sortimento entre canais físico e digital; recuperação de receita mesmas lojas próximas ao patamar do ano de 2022 e manutenção da área de venda

A Marisa divulgou nesta terça-feira, 26, suas projeções para o ano de 2024, quando prevê uma receita bruta de R$ 2,3 bilhões a R$ 2,5 bilhões. A projeção é baseada no reabastecimento de lojas; adequação de sortimento entre canais físico e digital; recuperação de receita mesmas lojas próximas ao patamar do ano de 2022 e manutenção da área de venda

A margem bruta esperada é de 50% a 52% sobre a receita líquida. A expectativa é baseada em maior giro de estoque; maior assertividade na oferta de produtos entre canais; políticas de descontos diferenciadas e a adequação de sortimento

Já o Ebitda (ex IFRS-16) calculado é de R$ 100 milhões a R$ 130 milhões. A companhia avalia que o encerramento de lojas deficitárias (2023) deve se traduzir em incremento de Ebitda potencial, além de Ebitda positivo das lojas ativas com base em 2022 e redução de despesas operacionais implementadas em 2023 e 2024.

Quanto ao perfil da dívida projetado para 2024, a companhia estabelece 10% (curto prazo), 90% (longo prazo) e 0,9 vezes a 1,2 vezes a Dívida Líquida/Ebitda. A Marisa considera a otimização da estrutura de capital com foco em dívidas estruturantes de longo prazo.

A companhia diz que divulga as projeções consideram a necessidade de fornecer mais clareza sobre as tendências do negócio e os resultados esperados, principalmente em função da importante reestruturação executada em 2023.

Estadão Conteúdo