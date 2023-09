General Heleno disse nunca ter tratado de assuntos eleitorais no GSI

O ex-ministro também afirmou que, por ter deixado o cargo ao término do mandato de Jair Bolsonaro, não poderia esclarecer sobre o 8/1

O general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), recebeu autorização para permanecer calado durante o depoimento previsto na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI), mas mesmo assim, resolveu prestar esclarecimentos.

Antes de responder aos questionamentos, ainda em sua fala inicial, Heleno afirmou que “jamais tratou de assuntos eleitorais” com seus subordinados no GSI. Além disso, relembrou aos presentes que deixou de ser ministro ao término do mandato de Jair Bolsonaro, em 31 de dezembro de 2022, e por isso, não teria como prestar esclarecimentos sobre o dia 8 de janeiro.

Naquele dia 8/1, Heleno curtiu uma publicação na rede social ‘X’, ex-twitter, que dizia que “sermos pacíficos não adiantou”. O post foi feito às 13h08, pouco antes das cenas de vandalismo protagonizadas por apoiadores do ex-presidente nos prédios da Praça dos Três Poderes.

O ex-ministro disse também que não chegou a comparecer ao acampamento golpista enquanto ocupava o cargo por não considerar algo importante: “Era uma manifestação política e pacífica”.