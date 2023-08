Marcio Pochmann é nomeado presidente do IBGE

A decisão de escolher o economista filiado ao PT foi tomada em meio a resistências de uma ala do Ministério do Planejamento, que abriga o órgão

(FOLHAPRESS)

O governo Lula (PT) oficializou nesta terça-feira (8) a nomeação do economista Marcio Pochmann à chefia do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União.

A decisão de escolher o economista filiado ao PT foi tomada em meio a resistências de uma ala do Ministério do Planejamento, que abriga o órgão.

No entanto, o economista foi anunciado após a ministra Simone Tebet (Planejamento) dizer a interlocutores ouvidos pela Folha de S.Paulo que não iria impor obstáculos à nomeação. Na visão dela, não há risco de ingerência política na instituição diante do diagnóstico de que o órgão é técnico e “caminha sozinho”.

A indicação teve forte repercussão, o que levou o presidente Lula a sair em defesa do economista.

O petista disse que “não é aceitável que as pessoas tentem criar uma imagem negativa” de seu escolhido para comandar o órgão de pesquisa.

“É um dos grandes intelectuais desse país. É um rapaz extremamente preparado. Esse rapaz eu escolhi ele porque eu confio na capacidade intelectual dele, é um pesquisador exímio. Agora algumas pessoas que possivelmente queriam ir para lá ficam colocando dúvida sobre a idoneidade do Pochmann”, afirmou.