Manter postura modestamente restritiva da política monetária é apropriado, diz dirigente do Fed

O presidente do Federal Reserve (Fed) de Nova York, John Williams, defendeu que manter a postura “modestamente restritiva” da política monetária é apropriado para atingir os objetivos de emprego máximo e de estabilidade de preços, em discurso preparado para um evento institucional, nesta terça-feira, 24. Segundo ele, isso permite ao BC dos EUA ter tempo para analisar os dados recebidos, avaliar a perspectiva em evolução, bem como o equilíbrio de riscos para atingir as metas de mandato duplo.

Williams prevê que as tarifas promulgadas impulsionarão a inflação para cerca de 3% em 2025 e que ela cairá gradualmente para 2% nos próximos dois anos, à medida que os efeitos tarifários diminuam. Ainda, para o presidente da distrital de Nova York, a incerteza, as tarifas e a redução da imigração devem desacelerar o crescimento da força de trabalho.

“Como resultado, espero que o crescimento real do Produto Interno Bruto (PIB) este ano diminua consideravelmente em relação ao ritmo do ano passado, para pouco mais de 1%. Com essa desaceleração, espero que a taxa de desemprego suba para cerca de 4,5% até o final deste ano”, avaliou, ao mencionar que os dados nos últimos meses capturam a crescente incerteza quanto à trajetória da economia americana.

Williams reafirmou seu compromisso em apoiar o emprego máximo e a retornar a inflação à meta de 2% no longo prazo. “E o que muitos dados concretos mostram é que a economia dos EUA continua em uma boa posição”, ponderou.

Estadão Conteúdo