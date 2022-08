Maioria das Bolsas da Europa fecha em alta, de olho em indicadores do continente

Nas praças ibéricas, o IBEX 35 subiu 0,24%, a 8.400,40 pontos, na leitura preliminar, enquanto o PSI 20 recuou 1,15%

As bolsas da Europa fecharam em alta nesta sexta-feira, com exceção de Lisboa. Operadores acompanharam resultados melhores do que o esperado para a produção industrial na zona do euro e Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido. O avanço nos índices acionários em Wall Street também serviram como referência.

O pan-europeu Stoxx 600 subia 0,16%, a 440,87 pontos, às 13 horas (de Brasília), enquanto o londrino FTSE 100 fechou com alta de 0,47%, a 7.500,89 pontos, e o parisiense CAC 40 avançou 0,14%, a 6.553,86 pontos.

Analista da CMC Markets, Michael Hewson nota que o FTSE 100 chegou a atingir a máxima de dois meses mais cedo nesta semana e registrou ganho semanal pela quarta vez consecutiva. Apesar de manchetes negativas sobre o aumento dos preços do gás e dos desafios da cadeia de suprimentos gerados pela onda de calor na Europa, há pouco apetite para reduzir compra de ações, afirma. “A notícia de que o rio Reno havia caído para um nível crítico de 40 centímetros de profundidade, o que exigiria que fosse fechado ao frete, mal registrou uma resposta”, observa. “Isso provavelmente ocorre porque barcaças menores ainda podem operar em um nível de profundidade mínimo inferior a 30 centímetros”.

Hewson também afirma que a resiliência nos mercados acionários norte-americanos podem estar dando apoio aos europeus, à medida que operadores avaliam o impacto do alívio da inflação sobre a postura do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos).

Entre indicadores, o destaque esteve com a produção industrial na zona do euro que teve alta mensal de 0,7% em junho e anual de 2,4%, quando as projeções eram de avanço de 0,1% e 0,4%, respectivamente.

Já o PIB britânico no segundo trimestre recuou 0,1% ante o anterior, na leitura preliminar do Escritório de Estatísticas Nacionais (ONS, na sigla em inglês). A expectativa de analistas consultados pelo Wall Street Journal era de contação de 0,2%.

Em Milão, o FTSE MIB subiu 0,49%, a 22970,73 pontos, e em Frankfurt, o DAX teve alta de 0,74%, a 13795,85 pontos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em relatório divulgado nesta sexta, o Fundo Monetário Internacional (FMI) avalia que a Alemanha está no caminho para cumprir sua meta de redução de 15% no consumo de gás natural entre este mês e março de 2023. O objetivo é evitar alta de preços e cortes no fornecimento do combustível.

No radar, também estiveram a proposta pela União Europeia de concessão em relação ao acordo nuclear de 2015 e a notícia de que grandes empresas chinesas pediram a retirada voluntária de seus ADRs da New York Stock Exchange (Nyse).

Nas praças ibéricas, o IBEX 35 subiu 0,24%, a 8.400,40 pontos, na leitura preliminar, enquanto o PSI 20 recuou 1,15%, a 6 167,77 pontos.

Estadão Conteúdo