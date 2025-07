Lula rejeita ameaças tarifárias de Trump ao Brics: “Não queremos imperador”

“Não queremos imperador”, afirmou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na cúpula do Brics, no Rio de Janeiro, em rejeição à ameaça de Donald Trump de impor tarifas a países que se “alinhem com as políticas antiamericas” do grupo.

“Se [Trump] achar que ele pode taxar, os países têm o direito de taxar também. Existe a lei da reciprocidade”, advertiu Lula em uma coletiva de imprensa nesta segunda-feira (7).

Trump havia afirmado no domingo, na rede Truth Social, que aplicaria tarifas adicionais de 10% a países que se alinharem ao grupo do chamado Sul Global, reunido em sua cúpula no Rio de Janeiro.

© Agence France-Presse