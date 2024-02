Lula reconhece que pode haver enfraquecimento do Mercosul a depender da economia argentina

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, reconheceu nesta quinta-feira haver a possibilidade de enfraquecimento do bloco Mercosul a depender do andamento da economia da Argentina, sob o governo de Javier Milei. Na declaração, Lula confirmou que, até o momento, ainda não teve contato com o argentino.

“Independentemente dos discursos que ele Milei faça para agradar seu povo ou seus eleitores, acho que o Mercosul é mais forte que isso. Acho que a relação Brasil e Argentina é uma relação muito forte”, disse o presidente da República, em entrevista à Rádio Itatiaia, de Minas Gerais.

Lula afirmou que, apesar de não ter conversado com Milei, as instituições brasileiras e argentinas dialogam entre si e, por causa disso, não vê um prejuízo em relação ao Brasil.

“Obviamente que você vai ter a possibilidade de um enfraquecimento do Mercosul a depender do comportamento da economia argentina. Mas não vejo maiores problemas com o Brasil”, comentou o presidente do Brasil.

Na avaliação de Lula, é preciso ver a diferença entre a teoria e a prática do governo de Milei.