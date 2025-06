Lula: houve ‘afrouxamento’ do governo Bolsonaro que possibilitou descontos indevidos do INSS

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta terça-feira, 3, que o governo federal vai ter que tomar uma decisão caso as entidades investigadas pelo escândalo do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) provem que são inocentes. Segundo Lula, os descontos indevidos começaram após um “afrouxamento” feito no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Houve um afrouxamento no governo passado das regras. Ou seja, as pessoas começaram a mandar nomes sem a nenhuma fiscalização, sem nenhum critério”, disse Lula, em entrevista coletiva à imprensa na qual abordou diversos assuntos do governo federal.

Estadão Conteúdo