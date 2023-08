Lula diz que conversará com empresas de aviação para debater alto preço das passagens aéreas

O chefe do Executivo disse ter pedido ao ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, um estudo sobre as passagens e quantidade de voos

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que terá conversas com empresas de aviação para discutir o alto preço das passagens aéreas. O chefe do Executivo disse ter pedido ao ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, um estudo sobre as passagens e quantidade de voos.

“Muitas vezes, é mais barato viajar de Brasília a Miami ou de São Paulo a Miami do que viajar de um Estado brasileiro para outro Estado”, declarou Lula, durante entrevista a pool de rádios da Amazônia nesta quinta-feira, 3. “Vamos chamar as empresas de aviação para discutir o que está acontecendo de verdade na aviação brasileira”, disse, acrescentando que irá falar também sobre a escassez de aviões regionais.

Lula falou que, normalmente, responsabilizam o preço do querosene pelo alto preço das passagens aéreas. “No governo anterior, aumentou 21%, mas no nosso governo, já caiu 32%”, comentou.

Estadão Conteúdo