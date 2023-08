PF cumpre 46 mandados no RS e SC por lavagem de dinheiro e tráfico de drogas

A venda de entorpecentes no varejo ocorria através de aplicativos de mensagens, e a entrega era feita por mototaxistas

Na manhã desta quinta-feira (3), a Polícia Federal deflagrou a Operação Maturin, com o cumprimento de 20 mandados de prisão e 26 de busca e apreensão em cidades do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina para desarticular a organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

Estão sendo executadas medidas voltadas à descapitalização do grupo, como sequestros de veículos e imóveis, apreensão de bens e encerramento de empresas de fachada, em valor estimado superior a R$ 2,5 milhões, e o bloqueio de valores em contas bancárias.

A investigação começou em agosto de 2022, quando durante investigação sobre moeda falsa, foi encontrado um ‘cardápio de drogas’. A apresentação do cardápio, a quantidade e diversidade das substâncias oferecidas chamou atenção dos investigadores, levando à instauração de novo inquérito policial, com foco específico no tráfico de drogas.

A venda de entorpecentes no varejo ocorria através de aplicativos de mensagens, e a entrega era feita por mototaxistas capitaneados pela organização. Todos os envolvidos tinham codinomes e diversos meios para ocultar suas identidades e dos usuários.

Os criminosos usavam aplicativos de caronas pagas e aluguéis de imóveis por temporada para operacionalizar a logística do tráfico.

A Polícia Federal conseguiu identificar o líder a organização e mapeou os fornecedores, as pessoas usadas como ‘laranjas’ e os transportadores das substâncias ilícitas.

Entre novembro de 2022 a abril de 2023, foram realizadas cinco apreensões de drogas nas cidades de Santa Maria, Porto Alegre e Gravataí. Foram constatados, ainda, atos de lavagem de capitais, como ocultação de veículos, imóveis rurais e o uso de empresas de fachada para dissimulação da origem ilícita dos recursos.

Mandados de Prisão (MP) e Mandados de Busca e Apreensão (MBA) expedidos:

Santa Maria-RS

MP: 15

MBA: 21

Restinga Seca-RS

MP: 2

MBA: 1

Julio de Castilhos-RS

MP: 1

MBA: 1

Caçapava do Sul-RS

MP: 2

MBA: 2

Arroio dos Ratos-RS

MP: 1

Palhoça-SC

MP: 1

MBA: 1