Lojistas de shoppings esperam vendas no Dia dos Pais 15% maiores ante 2021

A data deve movimentar cerca de R$ 24 bilhões em vendas e aproximadamente 102 milhões de pessoas deverão ir às compras

Os lojistas de shoppings acreditam que o resultado do Dia dos Pais será mais significativo neste ano do que em 2021. Segundo dados de uma sondagem feita com associados da Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop), que representam mais de 40 mil lojistas associados, a expectativa é de um aumento de 15% sobre o ano passado.

De acordo com a entidade, a data deve movimentar cerca de R$ 24 bilhões em vendas e aproximadamente 102 milhões de pessoas deverão ir às compras para presentear os pais, especialmente em lojas de shopping e de rua.

O tíquete médio de compra no Dia dos Pais deve ficar em R$ 160, especialmente no segmento de vestuário. Além disso, as áreas de serviço dos shopping centers devem ter maior movimentação nas praças de alimentação e de lazer.

“A expectativa poderia ser melhor se não fosse a disparada da inflação e do endividamento das famílias que chega em 77,3%. Mas de acordo com o levantamento que fizemos, entendemos que o consumidor vai presentear, porém, com mais cautela, em um cenário melhor que o do ano passado e devemos ter centros de compra mais cheios na data específica, bem como lojas movimentadas especialmente na próxima semana”, comenta, Luis Augusto Ildefonso, diretor institucional da Alshop.

Segundo a associação, cerca de 70% dos consumidores deverão realizar suas compras via internet. De todo modo, os shoppings realizam campanhas para a data para atrair clientes.

“Entendemos que o varejo está caminhando para um patamar melhor e se superando a cada data comemorativa, e isso alivia o lojista A expectativa é chegar no final de 2022 alcançando ou chegando perto da marca de 2019, antes da pandemia”, afirma Ildefonso.

Estadão conteúdo