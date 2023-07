Lira diz que arcabouço fiscal ‘será muito simples de votar’ na Câmara

“O texto votado na Câmara foi negociado 100% com o governo. É de se esperar que a conversa seja rápida e prática com relação a essa matéria”, afirmou Lira

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou nesta quinta-feira (6) que a votação do arcabouço fiscal na Casa será “simples”.

Em entrevista à BandNews nesta manhã, o deputado federal alagoano disse que ainda não reuniu os líderes partidários para discutir os pontos que serão mantidos no texto que veio do Senado, mas lembrou que a proposta aprovada pela Câmara foi discutida com o governo, o que deve facilitar as discussões.

“Vai ser uma votação aparentemente simples. Vamos dizer sim ou não às alterações feitas pelo Senado no texto do arcabouço. O texto votado na Câmara foi negociado 100% com o governo. É de se esperar que a conversa seja rápida e prática com relação a essa matéria”, afirmou Lira.

Estadão Conteúdo