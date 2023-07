De férias marcadas, Lira quer acelerar votações

A expectativa é de que a votação do arcabouço fiscal, que encerra o teto de gastos do governo, seja feita até amanhã

Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara dos Deputados, está de férias marcadas para a próxima semana, e por isso, ele tenta acelerar os processos em andamento na Casa, e avisou aos líderes partidários que o projeto de lei que restabelece o voto de qualidade no Conselho de Administração de Recursos Federais (Carf) deve ter a votação iniciada ainda hoje (6).

A expectativa é de que a votação do arcabouço fiscal, que encerra o teto de gastos do governo, seja feita até amanhã.

Porém, o recesso de Lira ganhou maior notoriedade por ser “fora de época”. Ele vai antecipar e ampliar um recesso que, pela lei, o Congresso Nacional sequer poderia tirar.

De acordo com a Constituição, deputados e senadores só podem tirar férias no meio do ano entre 19 e 31 de julho se Câmara e Senado aprovarem a tempo o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que não vai ocorrer neste mês. A informação foi dada pela Folha de São Paulo.

Os congressistas apoiaram o chamado “recesso branco”, e com a antecipação de Lira, as férias serão maiores, subindo de duas para três semanas. De acordo com parlamentares ouvidos pela Folha, a viagem do deputado será para participar do cruzeiro do cantor Wesley Safadão, que parte na próxima segunda (10), da Flórida-EUA, e terá diversas atrações.