Leilão do pré-sal terá dez companhias habilitadas, anuncia PPSA

A Pré-Sal Petróleo S/A (PPSA) informou ter habilitado dez empresas para participar, individualmente ou em grupo, do 5º Leilão de Petróleo da União, que será realizado na quinta-feira, dia 26, na B3. As companhias vão disputar 74,5 milhões de barris de petróleo.

De acordo com a PPSA, as habilitadas são: CNOOC, Equinor, ExxonMobil, Galp, Petrobras, PetroChina, PRIO, Refinaria de Mataripe (Acelen), Shell e TotalEnergies. Destas, oito empresas já atuam no regime de partilha do pré-sal, com exceção da PRIO e da Refinaria de Mataripe (Acelen). E foi também a primeira vez que a Equinor e a ExxonMobil manifestaram interesse na disputa.

O diretor-presidente da PPSA, Luis Fernando Paroli, disse que o resultado evidencia o crescente interesse do mercado na produção da União e reflete a credibilidade dos leilões realizados pela PPSA.

“Vamos ofertar 74,5 milhões de barris de petróleo de excelente qualidade. A produção da União está em crescimento, e é importante oferecer previsibilidade das cargas para os compradores. Estamos confiantes de que teremos uma boa disputa e um resultado inédito para a União”, afirmou.

O leilão será dividido em sete lotes, referentes aos campos de Mero, Búzios, Itapu e Sépia. Na sessão pública, as propostas serão abertas lote a lote. As empresas que participarem em grupo não poderão disputar individualmente do mesmo lote.

Estadão Conteúdo