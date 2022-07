Justiça libera R$ 1,54 bilhão para pagar ações de aposentados do INSS; veja quem recebe

Desse total, R$ 1,54 bilhão será destinado a 99.395 beneficiários que venceram 77.360 processos de concessão ou revisão de aposentadorias

Ana Paula Branco

São Paulo, SP

O CJF (Conselho da Justiça Federal) liberou aos TRFs (Tribunais Regionais Federais) quase R$ 1,9 bilhão para o pagamento de RPVs (Requisições de Pequeno Valor) autuadas em junho de 2022.

Desse total, R$ 1,54 bilhão será destinado a 99.395 beneficiários que venceram 77.360 processos de concessão ou revisão de aposentadorias, auxílios-doença, pensões e benefícios assistenciais. O dinheiro cairá na conta no próximo mês. A data exata de liberação do dinheiro em conta bancária depende do cronograma de cada tribunal.

RPVs são atrasados de até 60 salários mínimos (R$ 72,720 neste ano) pagos em ações propostas no Juizado Especial Federal. Os depósitos dos valores ocorrem em até dois meses após a ordem de pagamento do juiz, quando o processo chega totalmente ao final, sem nenhuma possibilidade de recurso por parte do INSS.

COMO SABER SE VOU RECEBER AS RPVS DO INSS?

A consulta ao atrasado é feita pelo segurado ou por seu advogado. Quem tem defensor pode conferir com o próprio profissional qual é a previsão de pagamento. Em geral, ações de até 60 salários mínimos não precisam de advogado para serem propostas.

O segurado pode conferir seu processo no site do tribunal da região onde é atendido. Em São Paulo e Mato Grosso do Sul, a consulta é feita no site www.trf3.jus.br. É possível saber informações por número do processo, pelo número da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) do advogado ou pelo CPF do segurado.

Ao fazer a consulta, é preciso observar as datas. São pagas em julho e agosto as RPVs cuja “Data protocolo TRF” seja algum dia do mês de junho de 2022. Após a liberação do dinheiro, aparecerá “pago total ao juízo”. O valoro cairá na conta aberta pelo tribunal no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

VEJA QUANTO CADA TRIBUNAL IRÁ PAGAR

TRF da 1ª Região (Sede no DF, com jurisdição no DF, MG, GO, TO, MT, BA, PI, MA, PA, AM, AC, RR, RO e AP)

Geral: R$ 694.621.129,30

Previdenciárias/Assistenciais: R$ 598.833.885,41 (29.042 processos, com 33.812 beneficiários)

TRF da 2ª Região (sede no RJ, com jurisdição no RJ e ES)

Geral: R$ 170.688.092,38

Previdenciárias/Assistenciais: R$ 136.623.156,03 (6.601 processos, com 8.721 beneficiários)

TRF da 3ª Região (sede em SP, com jurisdição em SP e MS)

Geral: R$ 310.229.292,77

Previdenciárias/Assistenciais: R$ 245.850.231,60 (9.004 processos, com 10.894 beneficiários)

TRF da 4ª Região (sede no RS, com jurisdição no RS, PR e SC)

Geral: R$ 408.190.803,62

Previdenciárias/Assistenciais: R$ 342.852.999,28 (19.666 processos, com 25.103 beneficiários)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

TRF da 5ª Região (sede em PE, com jurisdição em PE, CE, AL, SE, RN e PB)

Geral: R$ 265.688.258,61

Previdenciárias/Assistenciais: R$ 212.849.486,62 (13.047 processos, com 20.865 beneficiários)