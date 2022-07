iPhone fatura sozinho mais que Coca-Cola, Disney e Nike somadas, diz estudo

Lançado em 2007, o celular da Apple já faturou mais de US$ 1,5 trilhão (R$ 8 trilhões) levando em consideração o câmbio atual

Um levantamento da consultoria Statista, dos Estados Unidos, aponta que o iPhone é o produto de maior sucesso após Revolução Industrial.



Somente em 2021, dados públicos mostram US$ 191,97 bilhões em vendas de iPhones. Isso foi maior que a soma do faturamento total da Coca-Cola, Disney e Nike, que alcançaram US$ 159,62 bilhões.

A consultoria comparou somente a venda dos smartphones da Apple com o total de faturamento de outras nove empresas de escalas globais: General Motors, Verizon, JP Morgan, Protecter & Gamble, Microsoft; Disney, Coca-Cola, McDonalds e Nike.

Em 2014, o iPhone vencia todas as grandes empresas elencadas pela Statista, chegou a perder a primeira colocação para a General Motors em 2015, mas voltou a liderar em 2017.

A Microsoft tomou a ponta do levantamento em 2019, porém no ano seguinte, o smartphone da Apple já vencia novamente.

Na última análise feita, em 2021, o iPhone tinha somado quase US$ 192 bilhões em vendas em todo o mundo.

Foi principalmente por conta do sucesso do celular que a Apple conseguiu, no começo de 2022, se tornar a primeira empresa a valer mais de US$ 1 trilhão, chegando na casa dos US$ 3 trilhões.

Para efeito de comparação, o PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil, ou seja, a soma total de bens e serviços finais, é de pouco menos de US$ 1,5 trilhão.

Fora o iPhone, a Apple obtém receitas com as vendas de MacBooks, AirPods, além de serviços de música e games, e streaming de filmes e séries.