Diferença entre soro de leite, leite e bebida láctea pode confundir consumidor

A repercussão nas redes sociais de uma foto de um supermercado vendendo soro de leite atraiu a atenção do Procon

Natalie Vanz Bettoni

Curitiba, PR

A repercussão nas redes sociais de uma foto de um supermercado vendendo soro de leite atraiu a atenção do Procon, que vê possibilidade de publicidade enganosa, dada a semelhança entre o produto anunciado e o leite tradicional.

A nutricionista Ana Cláudia Mazzonetto explica que o soro de leite é um subproduto do processamento do leite.

“Quando a indústria de alimentos utiliza o leite para preparar, por exemplo, queijos, o que sobra desse processo de feitura do queijo é chamado de subproduto, que é o soro do leite.”

Ana Carolina Fernandes, nutricionista e professora na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), detalha que o soro de leite é a parte líquida que sobra quando ocorre a coagulação para fazer o queijo, que concentra a parte mais sólida do leite, como proteína e gordura.

Já bebida láctea é um termo genérico para bebidas à base de leite, mas que podem ter outros componentes, como o soro de leite ou espessantes.

Um iogurte que usa soro de leite, por exemplo, se torna uma bebida láctea.

Fernandes diz que por muitos anos, o soro de leite foi um descarte. “Ele só começou a ser usado, reaproveitado para alimentos, porque esse resíduo estava causando impactos ambientais negativos. É altamente poluente, mais que o esgoto sanitário, ao meio ambiente, mas como se usa muito na industrialização, se começou a estudar como aproveitá-lo e uma das aplicações é baratear os laticínios.”

Em nota, a Quatá Alimentos também afirma que “é preciso desmistificar a visão que o soro de leite seja apenas um descarte da indústria de alimentos, pois é um componente com benefícios nutricionais”.

A empresa também diz que o soro de leite é conhecido como Whey, e é “um líquido composto por proteínas, minerais, gorduras, lactose e água, normalmente obtido da produção de queijos”, com proteínas altamente digeríveis e de alto valor biológico.

Mas Fernandes faz um alerta: “As pessoas podem confundir Whey com Whey Protein. Whey é o soro, Whey Protein, que os atletas tomam, é a proteína isolada do soro de leite. No soro de leite, ela está diluída e não concentrada. Então não é a mesma quantidade, já começa por aí.”

Há diferenças nutricionais entre os dois produtos, de forma que não é possível substituir o leite pelo soro. “Como o soro de leite é um subproduto, em comparação com o leite ele acaba tendo menos proteína, menos gorduras totais e menos cálcio”, declara Mazzonetto.

“O que temos visto é a substituição do leite pelo soro de leite e a manutenção da mesma embalagem, por exemplo. Com uma variedade cada vez maior de produtos nos supermercados, é importante que a sociedade civil exija uma rotulagem de alimentos cada vez mais clara e compreensível. E, obviamente, que o governo trabalhe no sentido de garantir a todos o direito a uma alimentação adequada e saudável”, opina a nutricionista.

“A questão principal da discussão é por que chegamos em um ponto em que nosso dinheiro só é capaz de pagar pelo soro de leite, e não pelo leite integral.”



O preço do soro de leite exposto na imagem, de R$ 4,49, também chamou a atenção: está muito abaixo do valor do litro do leite nas gôndolas -na rede Sonda, por exemplo, está na faixa dos R$ 7.

Dados de inflação divulgados nesta sexta (8) pelo IBGE mostram que o preço do leite disparou 41,8% de janeiro a junho deste ano.