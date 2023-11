Inflação nos EUA está em nível substancialmente abaixo do pico, reitera secretária do Tesouro

Em discurso na Carolina do Norte, Yellen também chamou atenção para o crescimento econômico forte no terceiro trimestre

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, reiterou nesta quinta-feira, 30, que a inflação já está em nível “substancialmente” abaixo do pico registrado no ano passado. Em discurso na Carolina do Norte, Yellen também chamou atenção para o crescimento econômico forte no terceiro trimestre.

Ainda de acordo com ela, os salários reais também estão avançando em ritmo mais forte que antes da pandemia.

“Mesmo que não atribuamos demasiado peso aos números de um único mês ou trimestre, uma recuperação historicamente rápida está a transformar-se, ao longo do tempo, num crescimento sustentável”, disse Janet Yellen.

Estadão Conteúdo