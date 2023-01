Inflação estaria em 9%, se não fosse pela redução de impostos, diz presidente do BC

Em entrevista na quarta-feira, 18, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou a manutenção da Selic em 13,75% ao ano

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, repetiu na quinta-feira, 19, que parte da desinflação ocorrida nos últimos meses decorreu do corte de impostos sobre combustíveis e energia elétrica. “A inflação estaria em 9%, e não em 5,8%, se não fosse essa redução de impostos”, respondeu, em palestra na UCLA Anderson School of Management.

“Entendemos que nossa taxa de juros está alta”, admitiu. “Mas não manejamos curva futura, só meta a Selic. Não ajudaria em nada cortar juro de curto prazo, porque os investimentos usam taxas de longo prazo”, completou.

Na mesma palestra, Campos Neto disse que a independência do Banco Central formalizada em lei, o que também foi criticado pelo presidente Lula, ajuda a diminuir a volatilidade do mercado.

Estadão Conteúdo