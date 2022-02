Inflação está muito elevada e tem sido assim há muito tempo, diz dirigente do Fed

Mary Daly ainda notou que o balanço do Fed atualmente é “muito maior” do que na normalização realizada após a crise financeira global

Presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de São Francisco, Mary Daly afirmou nesta quinta-feira, 24, que a inflação está “muito elevada” nos Estados Unidos e que a situação tem perdurado “há muito tempo”. Durante evento do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), ela voltou a argumentar que é preciso apertar a política monetária, em um quadro de economia “forte” no país.

Mary Daly disse que as taxas dos Fed Funds são o principal instrumento da política monetária do BC norte-americano, mas também reconheceu a importância do tamanho do balanço, que era o foco do evento.

Segundo ela, o Fed precisa ser “previsível” no seu processo para reduzir o balanço.

Ela também lembrou que os dirigentes devem decidir “nas próximas reuniões” como pretendem conduzir esse processo de redução no balanço.

Estadão Conteúdo