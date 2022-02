Putin se encontra com empresários e diz que vai garantir empregos

Como forma de punição aos avanços, os Estados Unidos e a Europa prometeram que irão aplicar sançoes mais duras ao país.

Horas após invadir a Ucrânia, o presidente russo Vladimir Putin informou, em uma reunião com empresários transmitida pela televisão, que se encontrou com empresários e garantiu a eles que fará o máximo para manter a estabilidade econômica do país. “A Rússia continua fazendo parte da economia mundial e nós não pretendemos danificar o sistema de administração internacional no qual nós participamos”, disse.

Ainda de acordo com Putin, os outros países que estão tentando “empurrá-los” para fora da economia. Putin fez um apelo para entender o que está acontecendo e trabalhar de forma solidária com o governo para manter a produtividade e os empregos. “O objetivo principal de tudo isso é garantir a liberdade empresarial”, finalizou.

Como forma de punição aos avanços, os Estados Unidos e a Europa prometeram que irão aplicar sançoes mais duras ao país.

“Se as sanções afetarem transações de pagamento, os bancos russos e possivelmente também o seguro que cobre as entregas russas de petróleo e gás, interrupções no fornecimento não podem ser descartadas”, disse o analista do Commerzbank, Carsten Fritsch.

Pouco após os ataques, a economia mundial reagiu a instabilidade do cenário e o preço do petróleo subiu acima de US$ 105 o barril pela primeira vez desde 2014. Além dele, as bolsas da Ásia e do Pacífico caíram.