Indústria encolhe tamanho das embalagens para segurar consumidor na inflação

Joana Cunha

São Paulo, SP

Em meio à pressão inflacionária, que levou a indústria a encolher o tamanho de seus produtos para oferecer versões menores e com preços mais baixos ao consumidor, os itens com maior redução foram os sucos prontos, segundo a Radar Scanntech, plataforma de dados do varejo.

Segundo a pesquisa, a diminuição foi de 10% no volume médio. O preço, por sua vez, caiu 1%.

Já os produtos para animais de estimação, que também se destacaram na tendência, apresentaram redução de 8% nas embalagens e o desembolso ficou 11% menor.

No geral, a redução média ficou em 7% em junho.

Flávia Costa, da Scanntech, diz que a medida atende as duas pontas no cenário de inflação.

“Com embalagem menores, o cliente pode continuar consumindo aquele produto, desembolsando menos e para a indústria é benéfico porque ela também continua vendendo aquele produto. Não vai perder o consumidor em função de um aumento de preço”, afirma.