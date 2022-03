Indústria de latas cresce 5,2% em 2021 ante 2020, diz Abralatas

Nos últimos três anos, foram 5 novas fábricas construídas no segmento

A indústria de latas no Brasil cresceu 5,2% em 2021, na comparação com o ano anterior, com um faturamento de R$ 18,3 bilhões e 33,4 bilhões de unidades consumidas no período. Os dados são da Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alumínio (Abralatas).

Nos últimos três anos, foram 5 novas fábricas construídas no segmento. Para este ano e 2023, são esperadas mais 4 novas fábricas no Brasil, além de expansões em quase metade das fábricas já existentes com novas linhas de produção. O total de investimentos é de U$ 1 bilhão até o próximo ano.

“Tivemos um ano de crescimento no mercado de cervejas e nas plataformas de delivery, justamente o produto e o canal de vendas em que a lata se destaca pela segurança, praticidade e conveniência”, explica o presidente executivo da Abralatas, Cátilo Cândido.

Estadão Conteúdo