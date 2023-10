IIF: Níveis elevados dos juros no mercado de títulos da Europa sugere intervenção do BCE

No fechamento europeu, o rendimento do Bund alemão de 10 anos tinha alta a 2,927%, após quase renovar máximas em mais de uma década

Os preços “altamente anômalos” no mercado de títulos da zona do euro sugerem que o Banco Central Europeu (BCE) pode intervir para segurar os rendimentos, avaliou o economista-chefe do Instituto Internacional de Finanças (IIF), Robin Brooks, em publicação no X, antigo Twitter.

Brooks destaca que juros dos títulos soberanos dos Estados Unidos e da Alemanha estão aumentando acentuadamente, enquanto rendimentos de bônus da Grécia e da Itália sobem em ritmo menor.

No fechamento europeu, o rendimento do Bund alemão de 10 anos tinha alta a 2,927%, após quase renovar máximas em mais de uma década, o juro do título italiano de mesmo vencimento subia a 4,813% e o do bônus grego de 10 anos avançava a 4,381%, conforme levantamento do MarketWatch. Às 14h42 (de Brasília), os rendimentos dos Treasuries americanos também mantinham alta: o juro da T-note de 2 anos subia a 5,103%, o da T-note de 10 anos avançava a 4,675% e o do T-bond de 30 anos valorizava a 4,792%.

