IGP-M desacelera a 0,81% em junho, após alta de 0,89% em maio, revela FGV

O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) desacelerou a 0,81% em junho, após alta de 0,89% em maio, informou nesta quinta-feira, 27, a Fundação Getulio Vargas (FGV) Com esse resultado, o índice acumula alta de 2,45% nos últimos 12 meses.

O resultado do IGP-M nesta leitura veio abaixo da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, que indicava desaceleração do índice a 0,85%. As expectativas variavam de 0,64% a 0,97%.

O movimento desta leitura do IGP-M foi puxado pelo arrefecimento do Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M), a 0,89%, após subir 1,06% em maio. Também houve avanço do Índice de Preços ao Consumidor (0,44% para 0,46%) e do Índice Nacional de Custos da Construção (0,59% para 0,93%).

IPAs

Os preços ao produtor industrial arrefeceram a 0,55% no IGP-M de junho, após alta de 1,40% em maio. Em sentido contrário, os preços agropecuários aceleraram de 0,11% para 1,84% na passagem de maio para junho.

Com isso, o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M) como um todo desacelerou a 0,89% nesta leitura, após subir 1,06% em maio

Nas aberturas por estágios de processamento, os bens intermediários arrefeceram de 1,03% para 0,42%, puxados pela desaceleração de materiais e componentes para manufatura (1,44% para 0,69%).

As matérias-primas brutas desaceleraram a 1,25%, após alta de 2,15% em maio. Os bens finais, por outro lado, subiram 1,08% ante 0,06% em maio, sob influência dos alimentos in natura (-3,67% para 3,00%).

Influências

As maiores pressões para baixo sobre o IPA-M partiram de bovinos (0,43% para -2,60%), mandioca (1,37% para -5,19%), minério de ferro (8,18% para -0,84%), açúcar VHP (0,12% para -4,41%) e mamão (-3,23% para -18,99%).

Por outro lado, puxaram o índice para cima soja em grão (4,55% para 4,15%), café em grão (6,76% para 7,95%), batata-inglesa (23,33% para 23,17%), leite in natura (2,17% para 4,35%) e farelo de soja (9,58% para 5,67%).

