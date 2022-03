Ibovespa cai 0,29%, a 118,7 mil pontos, após oito ganhos seguidos

Ela observa também que o Ibovespa ainda se encontra no “maior patamar de desconto dos últimos 15 anos em relação à Bolsa americana”

O Ibovespa inicia a última semana do mês acumulando ganho de 4,95% em março, com ajuste moderado nesta segunda-feira para a referência da B3 após sequência de oito ganhos, a mais longa desde a virada de maio para junho passado. Nesta segunda-feira, fechou em baixa de 0,29%, a 118.737,78 pontos, interrompendo avanço de 10.121,83 pontos observado até a última sexta-feira em relação ao encerramento de 15 de março. Nesta segunda, oscilou entre mínima de 118.060,65 e máxima de 119.444,42, saindo de abertura a 119.082,27. O giro foi de R$ 26,6 bilhões na sessão. No ano, o Ibovespa sobe 13,28%.

Assim como o Ibovespa, o dólar fez uma pausa nesta segunda-feira após série de oito sessões de recuo frente ao real. Nesta segunda, a moeda americana fechou em alta de 0,53%, a R$ 4,7726, tendo oscilado entre mínima de R$ 4,7360 e máxima de R$ 4,8190 na sessão. O petróleo, por sua vez, teve forte queda, acima de 9%, com o Brent negociado na faixa de US$ 109 por barril no fim desta tarde, enquanto o mercado acompanha tanto os desdobramentos em torno do Leste Europeu, à espera de novas conversas marcadas para a terça entre os países em conflito, como também a ressurgência de casos de covid-19 na China, que recolocou Xangai em lockdown.

“Desde que a guerra começou, os preços das commodities têm ditado a dinâmica dos mercados como um todo, pelo efeito sobre a inflação global. O petróleo caiu, mas segue em patamar elevado”, diz Artur Schneider, responsável por produtos na Monte Bravo Investimentos, chamando atenção, nesta semana, tanto para a divulgação do PCE, métrica preferida do Federal Reserve para a inflação ao consumidor nos Estados Unidos, que será conhecido na quinta-feira, como para os dados atualizados, referentes a março, sobre o mercado de trabalho americano, na sexta-feira.

“O movimento de alta dos juros nos Estados Unidos pode prejudicar esse fluxo (para Brasil) adiante, mas por ora a diferença entre os nossos 11,75% de Selic e o nível de 0,25%/0,50% de juro básico nos Estados Unidos segue bastante significativa, mesmo considerando o nível de inflação nos dois países”, aponta Rachel de Sá, chefe de Economia da Rico Investimentos.

Ela observa também que o Ibovespa ainda se encontra no “maior patamar de desconto dos últimos 15 anos em relação à Bolsa americana”. “Para parte dos investidores estrangeiros, os preços baixos passam a compensar o risco de se investir por aqui, mesmo com os mesmos desafios domésticos observados no ano passado”, acrescenta a economista, destacando que a composição do mercado brasileiro, com 40% de empresas de commodities e 24% do setor financeiro, atrai a “dinheirama da gringa”.

O dia foi majoritariamente negativo para esses setores de maior peso no índice, à leve exceção de Vale (ON +0,12%) e de parte das siderúrgicas (Gerdau PN +0,43%, Usiminas PNA +0,57%). Petrobras ON e PN fecharam o dia, respectivamente, em baixa de 2,63% e 2,17%, em meio a informações de que o presidente da estatal, Joaquim Silva e Luna, deixaria o cargo por decisão do Planalto. Enquanto isso, as perdas entre os grandes bancos chegaram a 1,52% (Unit do Santander). Na ponta negativa do Ibovespa, Locaweb (-4,57%), Copel (-3,31%), Banco Pan (-3,30%) e Eztec (-2,85%). No lado oposto, Marfrig (+4,02%), Minerva (+3,66%), Ambev (+2,93%) e Assaí (+2,53%).

Na agenda doméstica, a Receita Federal anunciou nesta segunda a arrecadação federal de fevereiro, a R$ 148,7 bilhões, abaixo da estimativa mediana do mercado (R$ 150,7 bilhões, pelo Projeções Broadcast), “mas praticamente em linha com a nossa projeção, de R$ 149,1 bilhões”, aponta em nota o economista-chefe da Ativa Investimentos, Étore Sanchez. “Dessa forma, a arrecadação continua vindo em patamar bastante forte e, mesmo que seja por fatores conjunturais, pode ser importante para uma continuação dos resultados positivos fiscais que estamos observando desde 2021”, acrescenta.

Estadão Conteúdo