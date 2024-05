Haddad fala em esforço para ajuste

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, minimizou as críticas à política fiscal feitas ontem por ex-presidentes do Banco Central. Haddad disse que o País vivenciou cenários de déficit durante dez anos, e que o governo atual tem compromisso com o ajuste das contas públicas e a recomposição da base fiscal do Estado. “Todo gasto tributário está sendo revisto para essa composição.”

Questionado sobre a declaração do presidente BC, Roberto Campos Neto, de que não precisa ouvir o governo ao mudar o “guidance” (indicação) sobre a Selic, ele respondeu que há um procedimento natural de troca de informações entre Fazenda e BC, mas reforçou que não “se toca no assunto” antes das reuniões do Copom.

Estadão Conteúdo.