Guedes critica Itamaraty e diz que economia é uma das mais fechadas do mundo

O ministro da Economia, Paulo Guedes, criticou o Ministério das Relações Exteriores e a Pasta liderada por ele por permitirem que a economia brasileira se mantenha fechada “por 30 anos”. Em cerimônia nesta quinta-feira no Itamaraty, Guedes disse que o Brasil é uma das economias mais fechadas do mundo. “É uma falha de todos nós. O Itamaraty é o grande condutor, como permitiu esse fechamento (da economia brasileira)?”, afirmou.

Guedes falou em evento que marca o lançamento do Pavilhão do Brasil na Expo 2020 Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Ele ressaltou que o Brasil está discutindo a “modernização do Mercosul”. As mudanças no bloco são justamente o pano de fundo das críticas de Guedes.

Como já mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o ministro pressiona a Argentina a reduzir a Tarifa Externa Comum (TEC) do Mercosul, que é a taxa cobrada pelos integrantes para importar produtos de fora do grupo.

No início do ano, Guedes queria uma redução de 20% na TEC, hoje, em média, em 14%. Agora, já fala em reduzir 10%.

O ministro quer que isso seja feito até o fim do ano, período em que o Brasil está à frente da presidência do Mercosul, mas, como as mudanças de regras têm que ser feitas por unanimidade, vem enfrentando dificuldades.

Ásia

Guedes disse ainda que o evento em Dubai é uma oportunidade de o Brasil se conectar ao Oriente Médio e Ásia. “Estamos nos conectando com uma região que pode ser, não só um hub de exportações, mas também de recebimento de investimentos financeiros.”

Em um momento em que o Mercosul negocia um acordo comercial com a Índia, Guedes disse que o Brasil tem tudo para se aproximar do país, assim como fez com a China.

